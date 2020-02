Actualidade

O treinador Paulo Sérgio assegurou hoje que o Portimonense pretende "disputar e não entregar os três pontos" na deslocação ao estádio do FC Porto, no domingo, no jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"É um jogo do campeonato em que estão três pontos em disputa e nós queremos ir ao Dragão disputá-los. Não vamos lá entregá-los, porque foi para isso que nos preparámos", afirmou o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o FC Porto, segundo classificado, com 53 pontos, ao Portimonense, 17.º e penúltimo, com 15, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.