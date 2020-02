Actualidade

As taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e por tumores malignos atingiram em 2018 os valores mais altos da última década, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados hoje divulgados pelo INE relativos às causas de morte em 2018, registaram-se no país 113.573 óbitos, mais 3,1% (3.386 óbitos) do que em 2017.

As mortes por doenças do aparelho circulatório e por tumores malignos aumentaram, respetivamente, 1,7% e 1,5% em relação ao ano anterior, continuando a representar mais de metade (53,6%) das mortes ocorridas no país.