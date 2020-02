Actualidade

Os Estados Unidos preparam-se para assinar a 29 de fevereiro um acordo de paz com os talibãs, caso seja realizado com sucesso um período de redução da violência no Afeganistão, anunciou hoje o secretário de Estado norte-americano.

"Quando (esse período de redução da violência) for um sucesso, a assinatura do acordo entre os Estados Unidos e os talibãs irá avançar", afirmou Mike Pompeo, em comunicado divulgado após uma visita à Arábia Saudita.

"Estamos a preparar-nos para a assinatura acontecer no dia 29 de fevereiro", acrescentou.