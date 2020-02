Actualidade

A pneumonia foi a terceira causa de morte em Portugal em 2018, logo a seguir às doenças cerebrovasculares e à doença isquémica do coração, segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do INE, registaram-se 5.764 de mortes por pneumonia em 2018, representando 5,1% da mortalidade.

Em 2018, as mortes por pneumonia atingiram principalmente os homens, com uma relação de 103 homens por cada 100 mulheres, ao contrário do registado em 2017, em que a relação foi de 93,3 óbitos de homens por 100 de mulheres, para os residentes em Portugal.