Covid-19

As autoridades israelitas confirmaram hoje um primeiro caso do novo coronavírus, uma cidadã que foi colocada em quarentena no navio Diamond Princess antes de ser repatriada esta semana para Israel.

"Um dos passageiros que regressou do transatlântico no Japão deu positivo nos exames realizados no laboratório central do Ministério da Saúde", indicaram as autoridades israelitas num breve comunicado, precisando que os dez outros passageiros israelitas retornados ao país não estão infetados com o vírus.

Onze dos 15 israelitas que foram colocados em quarentena no paquete já chegaram a Israel.