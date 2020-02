Actualidade

O ministro do Ambiente garantiu hoje aos autarcas da Área Metropolitana do Porto que os estudos para futuros investimentos no metro ou em linhas de metrobus vão ser feitos "de forma completamente transparente e com o maior rigor técnico".

"É impensável que algum autarca venha a dizer que estão a fazer o trabalho e não nos mostram. A qualquer momento que o peçam, podem conhecer o trabalho", disse o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, em Gondomar, no distrito do Porto.

A garantia do governante não impediu a presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz (PS), de lamentar publicamente o protocolo "feito à pressa" e o autarca da Trofa, Sérgio Humberto, de lembrar aos jornalistas que a linha de metro daquele concelho já foi alvo dos "estudos todos", sendo uma promessa do governo com 18 anos, feita por dali terem retirado a linha de comboio.