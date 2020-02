Óbito/João Ataíde

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, lamentou hoje a morte do deputado socialista João Ataíde, considerando-o "um bom amigo" e destacando "o brio" com que exerceu diferentes cargos públicos.

"Foi com imensa tristeza que tive conhecimento do falecimento de João Ataíde. Um bom amigo que desempenhou com brio todos os cargos públicos que ocupou. Vamos sentir a sua falta", escreveu Duarte Cordeiro, numa nota enviada à agência Lusa e em que endereçou "sinceras condolências à família e amigos mais próximos" do deputado do PS eleito pelo círculo de Coimbra.

Deputado socialista desde o início da presente legislatura, ex-secretário de Estado do Ambiente no primeiro Governo liderado por António Costa e ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, João Ataíde, morreu hoje, aos 61 anos, de doença súbita.