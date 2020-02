Actualidade

As listas de espera por uma cirurgia programada nos Açores tinham no final de 2019 mais de 12.000 utentes, sendo o caso mais antigo o de uma pessoa inscrita há oito anos, segundo o Governo Regional.

Os dados constam de uma resposta a um requerimento do PSD, na qual se dá conta de que em 31 de dezembro de 2019 havia 12.062 utentes a aguardar por uma cirurgia - 8.834 no Hospital de Ponta Delgada, 1.924 no Hospital da Terceira e 1.304 no Hospital da Horta.

De acordo com o ofício do executivo socialista, disponível na página da Assembleia Legislativa dos Açores, a pessoa que aguarda há mais tempo por uma intervenção cirúrgica no arquipélago está inscrita desde o dia 03 de janeiro de 2012, ou seja, há pouco mais de oito anos, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.