O Tribunal Judicial de Ponta Delgada condenou hoje a uma multa de 2.600 euros o antigo comandante da PSP dos Açores José Poças Correia pelo crime de abuso de poder na transferência de uma agente delegada sindical.

Segundo o tribunal, "ficou provado" que o antigo comandante regional da PSP "cometeu um crime de abuso de poder, o qual vinha acusado", num processo referente à transferência de uma agente principal, delegada sindical do SINAPOL - Sindicato Nacional de Polícia, do Núcleo de Apoio Geral do Comando Regional dos Açores para a esquadra sede sediada no mesmo edifício, em 2016.

O tribunal singular, que julgou este processo, considerou provados os factos da acusação e condenou assim o arguido ao pagamento de 260 dias de multa, à razão de 10 euros por dia, num total de 2.600 euros pelo crime de abuso de poder.