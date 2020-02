Actualidade

Os centros de abate de veículos denunciaram hoje a "concorrência desleal" promovida por "agentes clandestinos não licenciados" e focados no "lucro fácil", que dizem representar 30% do setor e desrespeitar as normais ambientais de gestão de resíduos.

"Sem os custos de instalações adequadas, sem a prática de processos sujeitos a um rigoroso controlo e sem suportar impostos, esses agentes não licenciados praticam preços inatingíveis pelas empresas que operam regularmente", afirmou o secretário-executivo da Associação Nacional dos Centros de Abate de Veículos (ANCAV) em declarações à agência Lusa.

Segundo José Melo da Cruz, este será um dos temas centrais em debate no II Encontro Nacional de Profissionais do Setor dos VFV [veículos em fim de vida], que decorre esta tarde em Santa Maria da Feira numa iniciativa da associação, constituída em abril do ano passado para defender os interesses das empresas que operam nesta atividade.