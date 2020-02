Actualidade

O porta-voz do PAN defendeu hoje uma maior especialização das forças de segurança para lidarem com vítimas de violência doméstica, bem como a criação de mais espaços de atendimento multidisciplinar e integrado, como existe no distrito de Lisboa.

Os deputados André Silva e Inês Sousa Real visitaram hoje a Casa da Maria, um espaço de atendimentos a vítimas de violência doméstica com respostas multidisciplinares, inserido na sede da Divisão Policial de Oeiras (distrito de Lisboa).

Esta visita aconteceu na véspera do Dia Europeu da Vítima de Crime, porque o PAN considerou "ser importante assinalar espaços como o da Casa Maria que vão começando a existir um bocadinho, timidamente, por todo o país".