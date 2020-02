Actualidade

O membro da Assembleia do Livre Pedro Selas anunciou hoje a sua desvinculação dos órgãos internos alegando que o partido nunca esteve "à altura de uma campanha ou eleição legislativa" e podia ter apoiado Joacine Katar Moreira.

"O Livre podia ter escolhido lutar com a sua deputada", justificou Pedro Selas numa publicação partilhada na rede social Twitter, argumentando que o partido provocou danos nas causas por si defendidas.

Para Pedro Selas, o Livre "não soube nunca estar à altura de uma campanha ou eleição legislativa", algo que diz suceder desde 2015 com "as péssimas negociações com as outras associações e a forma como tentaram corrigir despejando dinheiro para cima da campanha endividando o partido em perto de 100 mil euros" ou ainda "a longa indefinição com as outras associações sobre a existência de primárias".