Óbito/João Ataíde

O presidente da distrital do PS de Coimbra, Pedro Coimbra, manifestou hoje "profunda consternação e estupefação" pela morte do ex-autarca, antigo secretário de Estado do Ambiente e deputado socialista João Ataíde.

"Foi com profunda consternação e estupefação que soube da morte de João Ataíde, tanto mais que ainda ontem [quinta-feira] viajei, de carro com ele de Lisboa e deixei-o, à noite, na sua casa, em Coimbra" (onde veio a falecer na madrugada de hoje), disse à agência Lusa o líder da Federação Distrital socialista de Coimbra, Pedro Coimbra.

"Nada fazia prever isto", lamentou Pedro Coimbra, destacando e reconhecendo o percurso que João Ataíde das Neves "teve como presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, no Governo e na Assembleia da República".