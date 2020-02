Actualidade

O presidente do grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afirmou hoje que, no âmbito do projeto-piloto que o grupo está a desenvolver em Aveiro, existe a boa notícia de que "o salmão cresce nas águas portuguesas".

Pedro Soares dos Santos falava na conferência de imprensa dos resultados da dona do Pingo Doce em 2019, que decorreu na sede da empresa, em Lisboa.

Questionado sobre o projeto-piloto de produzir salmão nas águas de Aveiro, Pedro Soares dos Santos disse que havia "uma notícia boa e outra menos boa".