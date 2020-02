Actualidade

O presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, defendeu hoje a necessidade de lutar pela expansão do Metro do Porto com "estudos rigorosos" e "inteligência", em vez de o fazer com "insulto ou berraria parola".

"Se os estudos viabilizarem as linhas, teremos todos de lutar por mais dinheiro do que está previsto, mas acho que isso é mesmo possível. Prefiro lutar com estudos rigorosos e dados concretos, pugnando com inteligência pelo investimento, do que fazê-lo ao insulto ou na berraria parola", afirmou, em Gondomar, no distrito do Porto, na cerimónia de assinatura do protocolo para desenvolver estudos de linhas do Metro do Porto ou de metrobus.

O também presidente da câmara de Gaia frisou ainda que "só por cegueira partidária ou obsessão por insultos, alguns não perceberam" estar em causa um momento que "traz novas oportunidades para lutar por mais" no que diz respeito à expansão do Metro, pelo que devia ter sido "aproveitado para unir e não para dividir".