Actualidade

Um antigo presidente da extinta Junta de Freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa, foi hoje condenado a oito anos de prisão, após ser julgado por seis crimes de peculato, cometidos entre 2005 e 2009.

João Taveira (PSD) conheceu a sentença pelas 14:00 no Tribunal Central Criminal de Lisboa, juiz 4, no Campus da Justiça.

De acordo com o Tribunal, foram comprovadas práticas ilícitas no âmbito de seis situações relatadas pelo Ministério Público (MP): criação da Casa da Lusofonia, atribuição de bolsas de estudo, celebração de avenças, aquisições, consultas no posto médico e pagamentos em restaurantes.