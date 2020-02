Actualidade

A Associação Amigos do Coliseu do Porto vai convocar "para os próximos dias" uma assembleia-geral para debater a proposta de concessionar o espaço a privados, sugerida pelo Conselho Municipal de Cultura, anunciou hoje o presidente daquele órgão deliberativo.

"A associação terá de se pronunciar em concreto sobre a hipótese de concessão e aqui o que se segue, com a urgência que o caso impõe, é rapidamente fazermos uma assembleia-geral para que possa validar-se este caminho, ou não", afirmou Alberto Amorim Pereira.

O presidente da assembleia-geral da Associação Amigos do Coliseu do Porto, que falava hoje aos jornalistas à margem da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, adiantou que a reunião deverá ocorrer "nos próximos dias"