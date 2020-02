Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros português recusou hoje comentar a alegação pela Venezuela da existência de cumplicidade no aeroporto de Lisboa com o tráfico de droga, frisando que a justiça em Portugal é independente do poder político.

"Portugal é um Estado de Direito, vigora o princípio da separação de poderes e, portanto, se as autoridades venezuelanas competentes estão a pedir qualquer coisa às autoridades judiciárias portuguesas competentes, o governo não tem a ver com o assunto", disse Augusto Santos Silva à Lusa à margem de um encontro com a comunidade portuguesa em Pretória, na África do Sul.

"A justiça em Portugal é independente do poder político", repetiu.