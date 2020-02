Actualidade

O Arquivo-Biblioteca Ephemera contará com um novo armazém, no Parque Empresarial do Barreiro (Setúbal), "vital" para aumentar a capacidade do projeto, mas ainda aguarda um novo enquadramento legal, disse à agência Lusa o historiador José Pacheco Pereira.

O Arquivo-Biblioteca Ephemera, fundado por aquele historiador, reparte-se entre a vila da Marmeleira (Rio Maior) e o Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Barreiro, onde no sábado inaugura um novo armazém, apto para estender a capacidade de acolhimento de documentação e acolher exposições e eventos.

Numa visita hoje à imprensa, José Pacheco Pereira explicou que o alargamento do arquivo no Barreiro, agora com dois armazéns - e com hipótese de mais espaços no futuro -, permitirá uma especialização no trabalho de salvaguarda de doações de espólios, por exemplo de periódicos e cartazes, e a instalação de um laboratório de fotografia.