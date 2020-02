Actualidade

As regiões transfronteiriças de Andaluzia (Espanha) e Algarve (Portugal) estão a trabalhar numa rede de veículos elétricos para as zonas turísticas do litoral dos dois países, segundo investigadores das universidades de Huelva e do Algarve.

Designado como T2UES - Transporte Turístico Urbano Elétrico Sustentável, o projeto pretende "promover a indústria do transporte elétrico movido por fontes de energia renovável" nas regiões de Andaluzia e do Algarve, afirmou José Manuel Andújar, investigador da Universidade de Huelva, em declarações à agência Lusa.

Por outro lado, "propõe-se incentivar a instalação de uma rede de transporte ligeiro, ecológico e intraurbana, para mitigar os problemas de sobrepopulação nos períodos turísticos de verão", indicou o académico de Huelva, referindo que a ideia é "fortalecer o setor turístico" como atividade económica compatível com o meio ambiente e de vanguarda no transporte sustentável.