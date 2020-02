Actualidade

A Fundação Inatel vai fazer um inventário de todos os documentos de som existentes na posse das entidades suas associadas, com vista a identificar, proteger e valorizar esse património sonoro, segundo um protocolo hoje assinado em Lisboa.

Trata-se de um acordo de colaboração entre a Equipa Instaladora do Arquivo Nacional do Som e a Fundação Inatel, que se insere no projeto de criar um arquivo que guarde, preserve e disponibilize para consulta documentos sonoros, ou seja, conteúdos áudio.

Este protocolo prevê a realização de um inquérito junto das cerca de 2.500 associações - Centros de Cultura e Desporto - do Inatel, que constitui "um dos maiores arquivos nesta matéria", para fazer um levantamento dos seus documentos sonoros, desde filmes a discografias, passando por gravações de cassetes ou espetáculos ao vivo, disse Francisco Caneira Madelino, presidente da Fundação Inatel.