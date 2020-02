UE/Orçamento

O Conselho Europeu em Bruxelas consagrado ao orçamento plurianual 2021-2027 continua interrompido, agora com os líderes a analisarem uma proposta revista que prevê um montante global ainda mais reduzido, embora com reforço na coesão, segundo fontes europeias.

De acordo com fontes diplomáticas, os "Amigos da Coesão", entre os quais Portugal, reúnem-se de novo para analisar em conjunto o novo documento posto a circular, antes de os 27 voltarem finalmente a sentar-se à mesma mesa, o que já não acontece há praticamente 24 horas, dado a cimeira estar a dar lugar a múltiplas reuniões bilaterais nos mais diversos formatos.

Fontes do Conselho confirmaram que foi distribuída às delegações um "documento técnico" elaborado pela Comissão Europeia - que está a prestar apoio técnico ao presidente do Conselho, Charles Michel -, que, de acordo com várias fontes, prevê um Quadro Financeiro Plurianual com contribuições equivalentes a 1,069% do Rendimento Nacional Bruto.