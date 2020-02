Óbito/Pina Moura

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou hoje o antigo ministro Joaquim Pina Moura, que faleceu na quinta-feira aos 67 anos, como um "lutador pela liberdade e político relevante" e destacou as funções que desempenhou enquanto governante.

Numa nota publicada hoje no portal da internet da Presidência da República lê-se que "o Presidente da República apresenta as suas respeitosas condolências à família de Joaquim Pina Moura, lutador pela liberdade e político relevante, que exerceu funções governativas determinantes nos governos do primeiro-ministro António Guterres".

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu na quinta-feira em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa, disse à agência Lusa o filho, o fotojornalista João Pina.