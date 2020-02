Óbito/Pulido Valente

O corpo do historiador, ensaísta e comentador político Vasco Pulido Valente vai estar em câmara ardente a partir do próximo domingo, no centro funerário de Cascais, em Alcabideche, informou hoje a funerária.

O corpo do jornalista, que morreu hoje, em Lisboa, aos 78 anos, estará naquele complexo funerário a partir das 19:00 de domingo estando a cremação marcada para as 14:00 de dia 24, no mesmo complexo funerário, precisa um comunicado da funerária.

De nome Vasco Valente Correia Guedes, o ensaísta nasceu em 21 de novembro de 1941, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorou-se em História pela Universidade de Oxford.