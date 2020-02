Eutanásia

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje não ter ficado surpreendido com a aprovação dos cinco projetos de lei do PS, BE, PEV, PAN e Iniciativa Liberal para a despenalização da eutanásia em Portugal, falando num "resultado esperado".

"Não me surpreende que tenha havido a aprovação dos cinco projetos em discussão", declarou o chefe de Governo, falando aos jornalistas em Bruxelas, no final de uma cimeira extraordinária sobre o orçamento plurianual da União Europeia para 2021-2027, que terminou sem acordo.

De acordo com António Costa, este "foi o resultado esperado", tendo em conta as posições manifestadas publicamente pelos partidos e pelos deputados do parlamento português.