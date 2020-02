Actualidade

O historiador Vasco Pulido Valente, que morreu hoje, aos 78 anos, dedicou grande parte da vida à atividade e comentário políticos, sendo conhecido por uma irreverência que se manifestou desde cedo.

Nascido Vasco Valente Correia Guedes, na cidade de Lisboa, em 21 de novembro de 1941, decidiu ainda na juventude adotar o pseudónimo Vasco Pulido Valente, a partir do nome do avô materno, Francisco Pulido Valente, por não gostar do seu nome de nascimento e porque, como confessou por diversas vezes, aprendeu a pensar com o antigo professor de Medicina.

Seria por esse nome que viria a ser conhecido e com o qual assinaria as suas obras e colunas de opinião.