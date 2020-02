Actualidade

O secretário-geral do maior partido no parlamento timorense disse hoje que a nova coligação anunciada pelo ex-Presidente Xanana Gusmão vai criar uma nova crise institucional para forçar a realização de eleições antecipadas.

"Esta coligação foi formatada para criar nova crise institucional para irmos para eleições antecipadas", disse à Lusa o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri.

"Estou a achar piada ao teatro que Xanana Gusmão organizou hoje de manhã", considerou o responsável, na sequência do anúncio do líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, da formação de uma nova maioria parlamentar para apoiar a formação de um novo Governo em Timor-Leste.