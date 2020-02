Actualidade

Uma trégua de uma semana começou hoje no Afeganistão para demonstrar a boa vontade dos rebeldes talibãs antes da assinatura, no final do mês, de um acordo histórico com os Estados Unidos.

"Esta é a primeira manhã em que posso sair à rua sem medo de ser morto por uma bomba ou num ataque suicida", declarou um motorista de táxi em Cabu. "Espero que isto continue sempre", disse Habib Ullah.

A trégua que pretende "reduzir a violência" teve início à meia noite de sábado (19:30 de sexta-feira em Lisboa).