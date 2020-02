Actualidade

(REPETIÇÃO) Porto, 22 fev 2020 (Lusa) - A Galeria Municipal do Porto vai abrir a programação da temporada com uma exposição de máscaras, com curadoria de João Laia e de Valentinas Klimasauskas, dando início a um ano que inclui artistas como Inés Moldavksy e Filipe Marques.

O curador-chefe do Museu Kiasma de Arte Contemporânea, em Helsínquia, João Laia, e o curador Valentinas Klimasauskas são responsáveis por uma exposição, patente entre 14 de março e 17 de maio, que salienta que, na atualidade, "as máscaras adquiriram uma renovada relevância e premência, materializando-se sob diversas aparências", seja no mundo digital ou no ativismo político e social, segundo a programação apresentada na noite de sexta-feira.

"Na temporada que agora se inicia, e que decorrerá entre março de 2020 e agosto de 2021, serão apresentadas 14 exposições, coletivas e individuais, que dão forma a especulações sobre diversos processos socioculturais, a exercícios de análise sobre fenómenos políticos e naturais que influenciam novos modos de produção artística, e a perspetivas críticas que desafiam a Galeria Municipal do Porto a refletir sobre o seu papel no contexto cultural da cidade, presente e passado", pode ler-se no dossiê de programação.