Actualidade

O escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez afirma que o seu primeiro romance, "Os Informadores", é um "protesto" contra o branqueamento do episódio da perseguição política a alemães, nos anos de 1930/1940, que a Colômbia quis fazer na sua história oficial.

Juan Gabriel Vásquez falava em entrevista à Lusa, a propósito da edição em Portugal do seu primeiro romance, o quarto publicado em Portugal pela Alfaguara, depois de "O Barulho das Coisas ao Cair", "As Reputações" e "A Forma das Ruínas", distinguido em 2018 com o Prémio Casino da Póvoa das Correntes d'Escritas.

A história do romance é contada a partir dos anos 1980/1990, quando um jornalista escreve um livro, que se reporta às décadas de 1930 e 1940, sobre uma judia chegada à Colômbia em fuga da Alemanha nazi, pouco antes da Segunda Guerra Mundial.