Actualidade

O escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez considera que as redes sociais são um instrumento de propagação da raiva e do medo e alerta para a forma como os populismos de direita as estão a usar para chegar ao poder.

"Este é um tema que me preocupa muito, porque as redes sociais transformaram a nossa relação com a linguagem de uma maneira muito importante, que afeta a nossa democracia e o nosso comportamento como cidadãos", afirmou o escritor em entrevista à agência Lusa, a propósito do lançamento em Portugal do romance "Os Informadores".

Na opinião do autor, "sem se darem conta, os usuários das redes sociais são personagens de uma história mentirosa, de um relato mentiroso que se constrói todos os dias, com os 'tweets' e os 'posts' de Facebook, que nos tiraram a certeza do que é falso e verdadeiro".