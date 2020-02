Actualidade

O trânsito na Autoestrada 2 está cortado no sentido Lisboa-Algarve, no nó de bifurcação de Palmela, ao quilómetro 37, devido a uma colisão entre três veículos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente foi dado às 10:40, estando envolvidos na colisão três veículos ligeiros, dos quais resultaram quatro feridos.

Segundo a mesma fonte, dois dos feridos são ligeiros, tendo um deles sido já transportado para o hospital de Setúbal, desconhecendo-se a gravidade dos dois restantes.