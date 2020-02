Guiné-Bissau/Eleições

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) admitiu impor sanções aos atores guineenses que não contribuíam para a normalização da Guiné-Bissau e pediu aos políticos para evitarem declarações que ponham em risco a paz no país.

Num comunicado, com data de sexta-feira, e divulgado hoje à imprensa, a CEDEAO pede também à Comissão Nacional de Eleições e ao Supremo Tribunal de Justiça para "cooperarem de maneira construtiva para salvaguardarem a integridade do processo eleitoral, uma condição e garantia para a paz e estabilidade no país".

No comunicado, a CEDEAO salienta que vai continuar a trabalhar para um "diálogo construtivo" entre as várias instituições, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça e a Comissão Nacional de Eleições para uma "rápida resolução das disputas eleitorais na Guiné-Bissau".