O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, revelou hoje que a ausência do futebolista Wilson Eduardo dos jogos com o Benfica e o Rangers se deveu ao facto de estar em final de contrato.

Questionado na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Vitória de Setúbal, no domingo, para a 22.ª jornada da I Liga, o técnico abordou a ausência do extremo das duas últimas convocatórias.

"O Wilson Eduardo é um excelente profissional, mas há que ser honesto, ele está em final de contrato. Esta é uma opção do treinador, tenho de pensar a longo prazo e fazer uma gestão do plantel. Quando há uma gestão e uma escolha, todos os fatores contam e eu fui muito claro com ele. Mas ele está preparado para jogar e não me admiraria nada que voltasse a jogar pelo Braga esta época", disse.