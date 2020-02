Actualidade

O treinador do Boavista assumiu hoje a ambição de "regressar aos pontos" no domingo, no jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no terreno do Sporting, onde só venceu uma vez, há 44 anos.

O treinador 'axadrezado', Daniel Ramos, anteviu hoje esse embate com os 'leões' e começou por referir que espera "dificuldades", sentindo, porém, a sua "equipa disponível para fazer um bom jogo perante uma grande equipa".

O Sporting tem tido um desempenho "intermitente" neste campeonato e perdeu Bruno Fernandes, que foi para o Manchester United, mas Daniel Ramos disse que a equipa 'leonina' possui ainda soluções para os problemas.