A instabilidade em torno de Bruno Fernandes no mercado de transferências de inverno afetou o rendimento do antigo futebolista do Sporting e mexeu com a equipa, admitiu hoje o treinador Silas.

Na antevisão à receção ao Boavista, no domingo, para a 22.ª jornada da I Liga, Silas considerou que o atual jogador do Manchester United "podia ter dado muito mais" em janeiro, reconhecendo como "normal" a quebra do internacional português.

"Acho que ele estava muito mais fora do que aqui, por razões naturais, e eu consigo perceber perfeitamente isso. Tinha uma possibilidade que só acontece uma vez na vida e ele merece", afirmou o treinador 'leonino'.