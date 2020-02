Actualidade

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou hoje que o partido é "oposição irredutível" ao PS mas sublinhou que os democratas-cristãos não se vão entrincheirar nem entrar em jogos partidários quando estiver em causa o interesse nacional.

Em Amares, distrito de Braga, Rodrigues dos Santos sublinhou que os "parceiros tradicionais" do CDS são "os militantes sociais-democratas" mas que o partido não deixará de dialogar no quadro parlamentar "com todas as forças políticas".

"Se esperam que este CDS se entrincheire, que olhe para o jogo partidário e que esqueça o interesse nacional, podem acreditar que não estamos cá [para isso]", referiu.