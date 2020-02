Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, chamou hoje Pedro Amador e Anthony, da equipa B, para a receção ao Vitória de Setúbal, no domingo, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

O lateral esquerdo Pedro Amador e o defesa central Anthony são apostas habituais na equipa secundária dos bracarenses e foram chamados por Rúben Amorim dadas as várias baixas no plantel, quase todas no setor defensivo: Esgaio, Raul Silva e Palhinha [castigados] e Wallace e Tormena [lesionados].

O clube informou que Wallace contraiu uma lesão no reto femoral direito no jogo com o Rangers, na quinta-feira, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e vai falhar os próximos jogos.