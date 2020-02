Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu hoje as insígnias de membro honorário da ordem de Mérito à Associação Cultural Ephemera, destacando que aquela entidade é "o triunfo de um coletivo".

O anúncio foi feito pelo chefe de Estado durante a cerimónia de encerramento das comemorações dos 10 anos da Associação Cultural Ephemera, que decorreu no Barreiro (distrito de Setúbal).

Hoje, a Ephemera inaugurou também um novo polo onde está disposto espólio doado à associação, no Parque Empresarial da Baía do Tejo, também no Barreiro.