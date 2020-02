Covid-19

O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje estar a acompanhar a situação de um tripulante português do navio japonês Diamond Princess que terá sido infetado com Covid-19, mas admitiu que não tem ainda informação das autoridades japonesas.

O ministério "está em contacto com as autoridades japonesas" através da embaixada em Tóquio, e está a acompanhar "a evolução dos resultados dos testes que vão sendo realizados", avançou o gabinete do ministério em comunicado enviado à Lusa.

"Não temos ainda informação da parte das autoridades japonesas de que haja algum caso confirmado de infeção com o coronavírus, entre os tripulantes portugueses do navio Diamond Princess",