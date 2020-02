Actualidade

O treinador do FC Porto admitiu hoje que "não é por jogar contra uma equipa que está a ter dificuldades" que vai encontrar facilidades, referindo-se ao encontro com o Portimonense, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Sérgio Conceição defendeu que a equipa algarvia, agora comandada por Paulo Sérgio, "é uma equipa forte" e que "vai, com certeza, criar grandes dificuldades".

"Paulo Sérgio tem pouco tempo de trabalho, já defrontámos equipas na mesma situação, mas mais importante do que o adversário é a nossa equipa e a forma como vamos entrar em campo. Para ganhar temos de fazer pela vida, temos de estar fortes. Cada vez que o campeonato se aproxima mais do final é que pensemos que o tempo encurta em relação aos objetivos. Dificuldades vai haver sempre, e muitas, se não estivermos sempre no máximo", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão.