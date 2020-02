Actualidade

O tenista português Gonçalo Oliveira, em equipa com o dominicano Roberto Cid Subervi, perdeu hoje a final de pares do 'challenger' de Drummondville, no Canadá.

No encontro decisivo, esta dupla perdeu frente ao par formado pelos franceses Manuel Guinard e Arthur Rinderknech em dois ´sets', por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-3), em uma hora e 27 minutos.

VR // VR