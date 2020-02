Actualidade

O Guia Supremo do Irão, 'ayatollah' Ali Khamenei, acusou hoje a imprensa estrangeira de ter lançado uma "campanha de propanga" maciça para desencorajar os iranianos de votarem nas legislativas de sexta-feira.

"A propaganda começou há alguns meses e intensificou-se com a aproximação das eleições e nos dois últimos dias [antes do escrutínio] com o pretexto de uma doença e de um vírus", declarou Khamenei, na sua página oficial na internet.

No sábado, a Comissão Eleitoral iraniana não indicou qual tinha sido a taxa de participação.