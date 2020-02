Actualidade

A atriz portuguesa Joana Ribeiro, que participa no programa europeu de talentos "European Shooting Star" da Berlinale, acredita que só o aumento do público nas salas vai conseguir aumentar a produção de cinema português.

"Temos de produzir mais, mas para isso também temos de ver mais (...) Só consumindo e só vendo é que se produzem e se fazem mais filmes. O próprio país tem de investir no cinema e na cultura", defendeu, em declarações à agência Lusa, a atriz de 27 anos.

Joana Ribeiro faz parte do grupo de dez atores no programa "European Shooting Star", uma iniciativa do European Film Promotion (EFP) que decorre durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem por objetivo dar a conhecer novos nomes da representação no contexto europeu.