Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram hoje e outras cinco ficaram feridas no leste da Turquia devido a um sismo com epicentro no Irão, informou o ministro do Interior turco, Süleyman Soylu.

"Morreram sete cidadãos, quatro adultos e três menores, enquanto outros cinco foram transportados para hospitais", afirmou Soylu numa conferência de imprensa divulgada pelo próprio ministério turco nas redes sociais.

O ministro indicou que o sismo, que foi registado às 05:53 em Lisboa, atingiu a magnitude de 5,7 e foi sentido em várias aldeias no município de Baskale, na província de Van, fronteiriço com o Irão.