Actualidade

O Ministério da Justiça informou hoje que, nos últimos três anos, foram contratados para o Instituto Nacional de Medicina Legal "25 assistentes", e no ano passado aconteceram "as primeiras dez promoções na carreira" dos médicos desta especialidade.

Este esclarecimento do Ministério liderado por Francisca Van Dunem acontece depois de o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) ter protestado junto do Ministério da Justiça contra o não reconhecimento da carreira dos médicos legistas e a supressão de recursos humanos no Instituto de Medicina Legal, através da contratação externa.

Numa comunicado enviado à agência Lusa, o Governo indica que "no último triénio entraram na carreira médica de medicina legal do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 25 assistentes de medicina legal".