Covid-19

A diretora-geral da Saúde, Graças Freitas, admitiu hoje estar atenta à situação em Itália e no resto do mundo tendo em conta os novos focos de infeção pelo coronavírus Covid-19, salientando que o nível atenção se mantém inalterado.

"Neste momento estamos atentos à situação em Itália. Houve mais casos detetado mas também foram tomadas medidas de contenção e isolamento", disse Graça Freitas, em declarações à Lusa.

As infeções pelo novo coronavírus em quatro regiões do norte de Itália elevam-se a 132, depois de realizadas análises a cerca de 3.000 pessoas com sintomas suspeitos, informou hoje o presidente da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.