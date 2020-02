Actualidade

O projeto Bossarenova Trio apresenta, a partir de sexta-feira, em Portugal, o novo álbum "Atlântico", primeira etapa de uma digressão europeia, com atuações previstas na Alemanha e Itália, disse à Lusa a cantora Paula Morelenbaum.

O trio é constituído pela cantora, pelo pianista Ralf Schmid e pelo trompetista Joo Kraus, e inicia a digressão no dia 28, em Coimbra, no Convento S. Francisco, seguindo-se, no dia 06 de março, o Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, no Minho, e, em 07 de março, a Casa da Música, no Porto.

Em declarações à Lusa, Paula Morelenbaum afirmou que, em conjunto, no novo álbum, os músicos apresentam "uma visão contemporânea, e mais atual de uma [expressão] clássica que é a Bossa Nova".