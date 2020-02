Volta ao Algarve

(CORREÇÃO) Lagoa, Faro, 23 fev 2020 (Lusa) - O belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) conquistou hoje a 46.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, ao vencer o contrarrelógio da quinta e última etapa, em Lagoa.

O jovem de 20 anos, que assumiu a liderança ao vencer no alto da Fóia, na quinta-feira, cumpriu os últimos 20,3 quilómetros em 24.07 minutos, menos 10 segundos do que o australiano Rohan Dennis (INEOS) e menos 19 do que o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), segundo e terceiro classificados, respetivamente (CORRIGE O LOCAL ONDE EVENEPOEL SUBIU À LIDERANÇA DA VOLTA AO ALGARVE).

Evenepoel, campeão europeu e vice-campeão mundial de contrarrelógio, sucedeu no historial da 'Algarvia' ao esloveno Tadej Pogacar, ao deixar o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) na segunda posição, a 38 segundos, e o colombiano Miguel Ángel López (Astana) na terceira, a 39.