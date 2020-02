Actualidade

O Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC) conseguiu obter o quadro "Retrato de Criança", de João Cristino da Silva (1829-1877), num leilão, em Lisboa, anunciou a instituição na sua página oficial no Facebook.

"É um dia histórico para o MNAC", lê-se no 'post' do museu. "Com o apoio da tutela e do nosso grupo de Amigos, a nossa colecção de pintura oitocentista ficou mais rica. 'Retrato de criança', de João Cristino da Silva (...), pintado em 1855, foi adquirido no Leilão do Palácio do Correio Velho. Em breve iremos mostrá-lo ao público".

Este quadro foi arrematado pelo valor de quatro mil euros, de acordo com os resultados finais do leilão n.º 374, de antiguidades, arte moderna e contemporânea, encerrado no passado dia 19, e publicados 'online' pelo Palácio do Correio Velho.